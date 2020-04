Sint Maarten in lockdown vanwege coronavirus

De regering van Sint Maarten heeft de noodtoestand uitgeroepen. Het land gaat de komende twee weken grotendeels op slot, zo maakte minister-president Silveria Jacobs zaterdag bekend.

Vanaf zondag mogen inwoners niet meer de straat op als dat niet noodzakelijk is. Mensen met essentiƫle beroepen, zoals bijvoorbeeld vuilnisman, krijgen een pas om wel het huis te mogen verlaten.

Alle winkels, waaronder supermarkten, mogen alleen open in noodgevallen. De maatregel wordt na een week geƫvalueerd om te bepalen of de lockdown gedeeltelijk kan worden opgeheven om inwoners in staat te stellen de noodzakelijke voorraden te kopen, laat Jacobs weten.

Volgens The Daily Herald zorgde de aankondiging van de lockdown voor lange rijen bij de supermarkt. Inwoners wilden voorraden inslaan in de laatste paar uur dat de winkels nog open waren.

Op Sint Maarten zijn tot dusver 25 besmettingsgevallen vastgesteld. Vier mensen zijn aan de gevolgen ervan overleden.