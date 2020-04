Warmste 6 april sinds 1901 een feit

In De Bilt is de temperatuur naar 21,2 graden gestegen en daarmee is het officieel de warmste 6 april ooit gemeten. Dat meldt Weeronline. Het vorige record stond op 21,1 graden en dateert van 1960.

Ook zondag noteerde De Bilt een warmterecord. Het record van maandag is het vierde warmterecord van dit jaar. Bovendien is 6 april tot dusver de warmste dag van 2020.

De hoogste temperatuur van maandag is tot nu toe voor het Gelderse Deelen, met 22,7 graden. Ook in de rest van het land is het warm met op veel plaatsen temperaturen boven de 20 graden. In het westen neemt de bewolking geleidelijk toe en daalt de temperatuur aan het eind van de middag naar 13 tot 16 graden. Ook kan er later op maandag net als in het midden en noorden van het land wat regen vallen.