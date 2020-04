Simone Delorme: “Wij kunnen een lichtend voorbeeld zijn voor de volgende generaties”

Aankomende week is het de week van de overgang. Opvliegers, stemmingswisselingen, slecht slapen, droge vagina en/of huid, pijn in spieren en gewrichten of extra kilo’s. Zomaar wat klachten waar veel vrouwen mee te maken hebben of krijgen. Toen ervaringsdeskundige en trainer Simone Delorme in de overgang kwam, kreeg ze naar eigen zeggen “de rekening gepresenteerd van alle keuzes die ze tot dan toe had gemaakt”. Dat was niet fijn, maar ze heeft er ook veel van geleerd, met name over de relatie met zichzelf.

Pakweg 1,6 miljoen vrouwen in Nederland bevinden zich momenteel in de overgang. Voor Simone ligt die fase al achter zich. Zij inspireert andere vrouwen door te presenteren over dit onderwerp, waar we volgens haar nog veel meer over in gesprek mogen gaan. Het is volgens haar belangrijk dat vrouwen met een andere imprint hun overgang in kunnen gaan. “Het is niet nodig om het in de taboe sfeer te houden en ook niet dat we onszelf als slachtoffer zien. De overgang kan een verrijkende periode zijn, maar dat hangt ook van je eigen keuzes af. Vrouwen in de overgang en daarna zijn een weerspiegeling voor alle vrouwen op de wereld.”

Toen de overgang zich aandiende, kreeg Simone te maken met mentale en fysieke klachten. “Mijn lichaam heb ik altijd op de tweede plaats gezet en mijn wilskracht op de eerste. Mijn lichaam moest gewoon mee doen. Ik deed niet aan zelfzorg of koestering van mijn lichaam. Dat was een grote realisatie voor mij toen ik al die klachten kreeg. Ik ging eerst in de weerstand en was best wel in shock. Maar ik wist ook: nu moet ik wel, het ging gewoon niet meer. Mijn lichaam deed niet meer wat ik wilde. Ik heb moeten leren om me met mijn lichaam bezig te gaan houden. Wat vertelt het mij? Wat heeft het nodig? Die drive waar ik al die tijd in gezeten had, en dat ‘doen doen doen’, dat ging niet meer.”

Plaatjes en rollen loslaten

Naast de les dat ze meer mocht gaan luisteren naar haar lichaam, realiseerde ze zich ook dat ze alle plaatjes en rollen die ze had, wat meer los mocht laten. Het ging hierbij vooral over haar rol die ze dacht te hebben in de maatschappij, als moeder, als entertainer, als partner, maar ook het plaatje dat ze alle ballen in de lucht moest kunnen houden. “Ik moest veel zijn van mezelf en werd me ervan bewust dat ik meer voor mezelf mocht gaan kiezen. Ik mocht vaker “nee” zeggen. Hierdoor kwam er veel meer verdieping in mijn relaties, beginnende met de relatie met mezelf.”

Ze is op lifestyle gebied andere keuzes gaan maken, waaronder veranderingen in haar dieet, minder koffie, geen alcohol en meer aandacht voor haar slaapritme. “Dit waren praktische keuzes, maar ik ben ook gaan kijken naar de onderliggende oorzaken. Waar het bij mij met name aan schortte, was liefde en waardering voor mezelf. Met behulp van persoonlijke ontwikkelingscursussen heb ik mezelf leren waarderen en ben ik veel meer van mezelf gaan houden. Dat is een lang proces geweest.”

Ook op medisch gebied heeft ze hulp gezocht, namelijk met bio-identieke hormonen. “Hierdoor werden de fysieke klachten minder en kon ik veel beter slapen, wat mij heeft geholpen om dichter bij mezelf te komen. Hierdoor kon ik aan de slag met de relatie met mezelf. Je bent anders alleen maar bezig met de klachten.”

Opvliegers en nachtelijk zweten

Simone presenteert regelmatig met huisarts en specialist in bio-identieke hormoonbehandelingen Nora Hendriks. Zij ziet dagelijks vrouwen in haar praktijk in Spanje en Nederland. De meest voorkomende klachten die zij ziet, zijn de opvliegers en het nachtelijk zweten. “Maar je mag niet vergeten dat er ook vrouwen zijn die daar weinig of geen last van hebben. Andere veel voorkomende klachten zijn: slecht slapen, depressiviteit, het hebben van een heel kort lontje, vermoeidheid, pijn in de spieren en gewrichten en het verminderen van het libido.”

Er bestaan veel misvattingen over bio-identieke hormoontherapie en dat ervaart Nora ook. “Helaas wordt er vaak gedacht dat hormoontherapie in de menopauze kankerverwekkend zou zijn. “Van hormonen krijg je toch kanker?”, hoor ik nog regelmatig. Inmiddels is wetenschappelijk aangetoond dat dit niet geldt voor het gebruik van lichaamseigen hormonen. Synthetische hormonen kunnen het risico op borstkanker daarentegen wel licht verhogen en dit geldt eigenlijk ook voor het langdurig gebruik van de pil. Daarnaast worden de bijkomende voordelen onderschat van deze therapie. Het aanvullen van hormoontekorten vertraagt immers het proces van verouderen waardoor het risico op allerlei ouderdomsziektes vermindert.”

Ook Nora is van mening dat goed voor jezelf zorgen van essentieel belang is. Voor haar vormt het de absolute basis van hormoontherapie. “Daar hoort zeker een gezonde leefstijl bij. Denk bijvoorbeeld aan gezonde voeding, voldoende bewegen en minder alcohol drinken. Maar onderschat de rol van het werken aan je zelfbewustzijn niet, het uiteindelijk ontdekken wat jij eigenlijk zelf zou willen en het maken van de juiste keuzes. De menopauze is veelal een fase in het leven om alles een keer goed te overzien. Kortom: zorg goed voor jezelf op alle niveaus.”

Verantwoordelijkheid nemen

Volgens Simone is hormoontherapie een hulpmiddel, geen fix. Het belangrijkste was dat ze zichzelf meer mocht waarderen en met meer zelfliefde in de wereld mocht staan. Dat gebeurde niet van de ene op de andere dag. “Dat is een proces van jaren geweest. Het gaat over je verantwoordelijkheid nemen als vrouw over hoe je je leven hebt geleid. Dat was voor mij een pijnlijk proces, om te accepteren dat ik bepaalde keuzes had gemaakt.”

Maar ze is er doorheen gegaan en voelt zich nu sterker en beter dan ooit, zonder perfectie. “Een vrouw in of na de overgang is totaal niet uitgeblust. Dat is ook weer zo’n plaatje, wat we krijgen opgedrongen en waar we in geloven. In hoeverre gaan we als vrouwen een andere reflectie geven? Daar hoort ook expressie bij. Praat erover met anderen, ook met mannen. Er zijn heel veel vrouwen in de overgang en dit kunnen we niet naast ons neerleggen. Het gaat erom dat we wijze en sexy vrouwen zijn, die een enorme bijdrage kunnen leveren aan en een lichtend voorbeeld kunnen zijn voor de volgende generaties.”

Op dinsdagavond 7 april organiseert Evolve Events de webinar: De overgang – Een fase om de relatie met jezelf te verdiepen, met Nora Hendriks en Simone Delorme. Wil je hierbij aanwezig zijn? Mail dan naar: [email protected]