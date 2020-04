Verdachten Ruinerwold blijven in voorarrest

De rechtbank in Assen heeft maandag bepaald dat de twee verdachten in de Ruinerwoldzaak de komende maanden nog in voorarrest blijven.

Het tweetal wordt onder meer verdacht van vrijheidsberoving van zes van de kinderen van hoofdverdachte Gerrit Jan van D. (67). Het gezin verbleef op een afgelegen boerderij in de buurt van het Drentse dorp Ruinerwold. De zaak kwam aan het licht nadat een van de kinderen in een kroeg in het dorp over de situatie had gesproken. Volgens justitie heeft Van D. volop hulp gehad van medeverdachte Josef B.

De rechtbank hield maandag een tussentijdse zitting in de geruchtmakende zaak.