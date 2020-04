‘Waardering voor aanpak coronacrisis door overheid’

Nederlanders hebben veel waardering voor de aanpak van de coronacrisis door de overheid. Van de mensen beoordeelt 89 procent de maatregelen die zijn genomen als goed. Dat meldde onderzoeksbureau Citisens in een uitzending van BNR Nieuwsradio.

Ruim 8000 mensen hebben een vragenlijst van het bureau ingevuld. Twee derde van de deelnemers vindt dat de overheid goed communiceert over het coronavirus en de maatregelen die in verband met het virus zijn genomen. Informatie van de overheid over de maatregelen ontvangen mensen het liefst via de televisie (76 procent), een nieuwsapp (50 procent) of de (digitale) krant (31 procent).

Drie kwart van de mensen verwacht dat de maatregelen tegen het coronavirus na 28 april worden verlengd. Een kwart betwijfelt dat.

Bijna vier op de vijf van de ondervraagden (78 procent) maakt zich zorgen over de Nederlandse economie. Dit was in een peiling van twee weken geleden nog 69 procent.