’60 procent van Nederlanders ziet heil in corona-apps’

Zo’n 60 procent van de Nederlanders vindt de ‘corona-apps’, die dinsdag door het kabinet werden voorgesteld, een goed idee. Dat blijkt uit een rondvraag onder bijna 22.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel. Wel zegt 53 procent dat de app op vrijwillige basis moet worden geïnstalleerd en dat de overheid deze dus niet mag verplichten.

Zorgminister Hugo de Jonge kondigde dinsdag aan dat het kabinet onderzoekt hoe nieuwe technologie het testbeleid omtrent het coronavirus kan ondersteunen. Een van de apps geeft een seintje als iemand in de buurt is geweest van een met corona besmet persoon. Die wordt dan opgeroepen uit voorzorg thuis te blijven en via een tweede app contact te houden met een dokter. Deze apps kunnen daardoor het contactonderzoek van de GGD’s overnemen.

Uit de enquête van EenVandaag blijkt verder dat 39 procent niets ziet in dergelijke applicaties, “omdat het bestrijden van het coronavirus in Nederland op geen enkele manier ten koste mag gaan van de privacy van burgers.” Eenzelfde groep is bang dat de overheid misbruik gaat maken van de data die de apps verzamelen.