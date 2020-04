Het aantal coronapatiënten in verpleeghuizen blijft stijgen. Dat meldt Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde.

“We zien helaas een doorlopende stijging van Covid-19-meldingen. Verenso deelt deze informatie met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zodat zij mede op basis daarvan hun beleid kunnen aanpassen”, staat in een persverklaring.

Sinds afgelopen maandag zijn er volgens de vereniging, op basis van cliëntendossier Nedap Ons, 175 nieuwe bevestigde coronapatiënten en 293 nieuwe verdenkingen op Covid-19 bijgekomen. In totaal zijn er volgens Verenso 1779 geregistreerde patiënten in verpleeghuizen waarbij sprake is van Covid-19.

Verenso zegt te beschikken over gegevens van een groot aantal verpleeghuizen en daarmee “wordt het grootste deel van de Nederlandse verpleeghuiszorg gedekt”. De registratie vindt plaats op vrijwillige basis. Verenso gaat verder onderzoeken en kijken op welke manier gegevens kunnen worden doorgespeeld aan het RIVM.