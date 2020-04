Kamer niet negatief over apps tegen corona, privacy wel voorop

De Tweede Kamer is niet negatief over de twee apps die het kabinet wil inzetten in de strijd tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus. Maar de partijen willen eerst weten hoe die precies werken en of de privacy erdoor in het geding komt, bleek woensdag tijdens het debat over de coronacrisis. Ook benadrukten meerdere partijen dat het gebruik van de app vrijwillig moet zijn.

Zorgminister Hugo de Jonge kondigde dinsdag aan dat het kabinet onderzoekt hoe nieuwe technologie het testbeleid kan ondersteunen. Een van de apps geeft een seintje als iemand in de buurt is geweest van een met corona besmet persoon. Die wordt dan opgeroepen uit voorzorg thuis te blijven en via een tweede app contact te houden met een dokter. Deze apps kunnen daardoor het contactonderzoek van de GGD’s overnemen.

De VVD vindt dat “er zo veel mogelijk privacy moet worden ingebakken” en dat het gebruik van de apps binnen de wetgeving kan worden geregeld. Als toch een wetswijziging nodig blijkt, dan staan de liberalen daarvoor open, zei fractieleider Klaas Dijkhoff. De PVV vindt dat het gebruik van de apps vrijwillig moet zijn, anoniem en dat er geen informatie van mensen in handen van de overheid mag komen. Ook moet de software van de apps transparant zijn, zei Geert Wilders.

D66 stelt dat de apps een duidelijk toegevoegde waarde moeten hebben, veilig en vrijwillig moeten zijn. De Partij voor de Dieren stelt als voorwaarde dat de app anoniem moet zijn en de privacy waarborgt, anders is het geen optie.