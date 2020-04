Strengere corona-regels Hornbach met Pasen

Als maatregel tegen de verspreiding van corona gaat bouwmarktketen Hornbach in de aanloop naar Pasen het maximale aantal bezoekers per vestiging fors verlagen. Als regel werd aangehouden 1 klant per 25 vierkante meter, maar Hornbach hanteert vanaf nu 1 bezoeker per 50 vierkante meter. Ook wordt de toestroom van auto’s op de parkeerplaatsen gereguleerd.

“Ik richt mij graag nog even tot consumenten: kom alléén naar de bouwmarkt en enkel voor noodzakelijke inkopen”, luidt een oproep van algemeen directeur Evert de Goede. Mocht het toch te druk worden, dan kunnen gangpaden en parkeerplaatsen worden afgesloten.

Met name in de weekends komen doe-het-zelvers in groten getale naar Hornbach en andere bouwmarkten. Dat leidt geregeld tot files en rijen, met name doordat het aantal klanten in de winkels aan een maximum is gebonden.