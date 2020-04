Kabinet wil einde maken aan dwangsommen voor asielzoekers

Het kabinet wil een einde maken aan de dwangsommen voor asielzoekers van wie de procedure niet op tijd wordt afgehandeld. De ministerraad heeft donderdag een wetsvoorstel goedgekeurd dat dat mogelijk moet maken.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst kampt al langer met personeelstekorten. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Migratie) zei vorige maand dat de dwangsommen de IND momenteel een miljoen euro per week kosten.

Het kabinet vraagt de Raad van State met spoed advies uit te brengen over het wetsvoorstel. Daarna moet de Tweede Kamer zich er nog over buigen.

De coalitiepartijen spraken in het regeerakkoord af om de rechtsbijstand aan asielzoekers in te perken. Die zou alleen nog beschikbaar komen als de IND van plan was een aanvraag af te wijzen. Dat plan is van de baan. Met de nieuwe wet kunnen asielzoekers weer vanaf het begin van hun procedure bijstand van een advocaat krijgen.

Volgens de bewindsvrouw waren de dwangsommen eigenlijk een “vreemd” systeem. “Als er morgen bijvoorbeeld een vluchtelingencrisis is, loop je binnen de kortste keren weer tegen dwangsommen op.”

Door aan de ene kant de rechtsbijstand in het eerste deel van de procedure in stand te houden, maar de dwangsommen af te schaffen, blijft er “balans” in het systeem, aldus de staatssecretaris.

Broekers-Knol benadrukt dat het wegwerken van de achterstand bij de IND een prioriteit blijft. Dit jaar moeten er nog 14.000 zaken worden afgehandeld.