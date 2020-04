Zorgen om uitbraken in verpleeghuizen

De coronabesmettingen in tal van verpleeghuizen maken ook Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, bezorgd. Hij zei dat donderdagmiddag in Rotterdam bij de dagelijkse persbijeenkomst over de intensivecarecijfers.

De “plotselinge uitbraken in veel verpleeghuizen” hebben voor individuele verpleeghuizen grote gevolgen, zegt Kuipers. Mensen worden ernstig ziek, met een aanzienlijk overlijdensrisico. “En dat heeft een desastreuze impact in een verpleeghuis.”

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, zei daarop dat zijn beroepsgroep graag beschermingsmiddelen naar de verpleeghuizen wil sturen als daar behoefte aan is. “En de verpleeghuizen daar waar nodig is als collega’s ondersteunen.”

Ook het Joodse zorgcentrum Beth Shalom in de Amsterdamse wijk Buitenveldert is hard getroffen door het coronavirus. Hier stierven vijftien bewoners en nog eens 22 zijn vermoedelijk besmet. Volgens een woordvoerder van Cordaan, waar Beth Shalom onder valt, zijn twee personen aan de beterende hand. Ook een onbekend aantal medewerkers vertoont verschijnselen, aldus de zegsman. Het verzorgingshuis telt 120 plekken.

Over de oorzaak van de uitbraak, die eind maart ontstond, bestaan alleen vermoedens. Mogelijk is het Poerimfeest dat 10 maart plaatsvond, toen het zorgcentrum nog toegankelijk was voor bezoekers, de oorzaak van de uitbraak, zo schrijft Het Parool. De zegsman kan dit niet bevestigen. “We zijn nu echt bezig de boel draaiende te houden, misschien komt er later een onderzoek. We volgen in elk geval stipt de maatregelen van het kabinet en alles wat het RIVM voorschrijft aan voorzorgsmaatregelen.”