Op vrijdagochtend 14 februari 2020 heeft een nog onbekende man rond 08.30 uur op de Amstelveenseweg tussen de Zeilstraat en de Vaartstraat geprobeerd een vrouw te beroven van haar tas. De verdachte van deze poging straatroof is mogelijk ook te linken aan een aantal andere (pogingen tot) straatroven die in een korte tijd in dezelfde omgeving zijn gepleegd en de politie wil graag weten wie hij is.