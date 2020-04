Bijleveld bezoekt marechaussee bij De Lutte

Minister Ank Bijleveld van Defensie heeft vrijdag de marechaussee bij de grensovergang De Lutte in Twente bezocht. Ze constateerde dat in dat grensgebied weinig Duitsers de grens met Nederland oversteken. “Hou dat vol mensen”, twittert zij.

De marechaussee houdt sinds vrijdag samen met de Duitse politie het grensverkeer in de gaten. Duitsers die zonder dringende reden naar Nederland willen, worden ontmoedigd en krijgen het dringende advies terug naar huis te gaan. De meeste Duitse toeristen luisteren naar die raad, maar sommigen rijden toch gewoon door. Dat is vooral in Limburg het geval. De veiligheidsregio’s langs de landsgrenzen constateren ook dat het bezoek van Duitse toeristen in het noorden en oosten van het land sterk afneemt, terwijl er in Limburg nog wel veel grensverkeer is.

Goede Vrijdag is traditioneel een dag dat veel Duitsers in Nederland komen winkelen. In hun eigen land zijn op die christelijke feestdag alle winkels gesloten.