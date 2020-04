In tuincentra, klus- en woonwinkels is het nu ánders druk

Het paasweekend is al jarenlang traditioneel de tijd om met het hele gezin massaal bouwmarkten en meubelboulevards te bezoeken. Met files op afritten, gedrang bij het parkeren, gegraai in de schappen en veel drukte voor de kassa’s. Dit jaar zijn die omstandigheden door het coronavirus heel anders: een uitje is het niet echt dit keer.

Afstand, afstand, afstand en niet te veel mensen tegelijk, is het devies. Dat lijkt te lukken, leert een belronde langs bouwmarkten, tuincentra en meubelboulevards. Het is overal druk, maar de klant gedraagt zich netjes.

Bij bouwmarktketen Hornbach is het in de filialen druk, maar loopt alles goed. “We kunnen het goed aan. Alles gaat volgens de richtlijnen, de klanten zijn rustig. De stroom is goed te reguleren”, zegt een woordvoerder. Ook bij de winkels van Gamma en Karwei is het de hele dag “erg druk”. Maar ook daar gaat het goed. Op de parkeerplaatsen is er extra ruimte tussen de auto’s (om veilig te kunnen inladen), en het lijkt erop dat vrijwel iedereen in z’n eentje komt. Een woordvoerster: “Dat hadden we ook gevraagd. Kom alleen en geen funshopping. De klanten gedragen zich echt erg netjes.”

Bij Beter Bed is het beduidend rustiger dan normaal, er is minder ‘traffic’, maar de omzet is behoorlijk. “Mensen zijn supergefocust en kopen meer”, aldus een zegsman. Het publiek houdt zich keurig aan de richtlijnen. Beter Bed ziet ook dat het publiek zich beter over de week spreidt.

Woon Leiderdorp & Woonboulevard Sliedrecht ziet zo’n 40 procent van het normale aantal bezoekers. De woordvoerder verwacht verder deze dagen ook geen grote toeloop, maar “ik houd overal rekening mee”. Het verkeer in de vestigingen loopt prima. De zegsman wijst erop dat de winkels erg groot zijn, waardoor de mensen eigenlijk nooit in drommen lopen.

Ook bij tuincentrum Ranzijn in Gorinchem verloopt alles soepel. “Het is erg druk, maar de klanten gedragen zich netjes en volgen keurig onze richtlijnen. We hebben aparte in- en uitgaande klantenstromen. De sfeer is goed, iedereen is vriendelijk.”