Negen gedetineerden en tbs’ers besmet met coronavirus

In Nederlandse gevangenissen en tbs-klinieken zijn negen mensen positief getest op het coronavirus. Nog eens zeven anderen hebben klachten die wijzen op besmetting, laat het ministerie van Justitie en Veiligheid weten, na berichtgeving van RTL Boulevard.

In de tbs-klinieken hebben vijf mensen positief getest, in de gevangenissen vier. Twee tbs’ers zijn in een ziekenhuis opgenomen en één in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Acht zitten in de klinieken in isolatie.

Van de besmette gevangenen zijn er twee naar het gevangenisziekenhuis overgebracht, drie zitten in isolatie.

Vorige week werd bekend dat een cipier in Roermond ook het coronavirus heeft opgelopen. Volgens het ministerie zijn er onder het personeel sindsdien geen besmettingen bijgekomen.