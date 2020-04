Wegen in Bollenstreek afgezet wegens drukte met Pasen

Een aantal lokale wegen in de Bollenstreek wordt ook zondag en maandag afgezet om te voorkomen dat het te druk wordt met mensen die naar de bloembollenvelden komen kijken. Om die reden werd zaterdag in de loop van de dag al besloten meerdere wegen af te zetten voor gemotoriseerd verkeer en groepjes wielrenners.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Hollands Midden zei zaterdagavond dat nog precies in kaart moet worden gebracht welke wegen worden afgezet. “Zoals het er nu naar uitziet gaat het om wegen tussen Hillegom, Lisse en De Zilk.” De wegen blijven waarschijnlijk wel toegankelijk voor wandelaars en individuele fietsers.

Vrijdag hadden de burgemeesters van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen recreanten al opgeroepen dit weekend weg te blijven uit de Bollenstreek. Reden is dat het rondom de bollenvelden niet mogelijk is om voldoende afstand van elkaar te houden als het druk is.

“Wij realiseren ons dat het paasweekend bij uitstek een tijd is om samen te komen of erop uit te trekken. En onze bloeiende bollenvelden hebben ieder jaar een grote aantrekkingskracht. Toch vragen wij bezoekers met klem om dit jaar zoveel mogelijk dicht bij huis te blijven”, aldus de burgemeesters.