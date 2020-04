10 nieuwe films en series op Netflix in april

Elke maand tipt Girls in Film een handjevol nieuwe films en series die op Netflix verschijnen. Deze maand is het full-on quarantaine-tijd en Netflix trakteert ook op een enorme lading aan kijkplezier! Dit zijn de parels van april.

Disobedience (2017)

1 april 2020/ Film | Genre: Drama, Romantiek | Regie: Sebastián Lelio | Cast: Rachel Weisz, Rachel McAdams, Alessandro Nivola, Anton Lesser e.a. | IMDb: 6.6

De eerste Engelstalige speelfilm van Chileense filmmaker Sebastián Lelio, wiens verhalen altijd gaan over de liefde tussen mensen in situaties die oneerlijk zijn. In Disobedience is dat de liefde tussen twee vrouwen en een Joods-orthodoxe gemeenschap. Gebaseerd op het gelijknamige boek van Naomi Alderman. Een prachtige innerlijke strijd van twee vrouwen die veel van elkaar houden, maar door geloof en traditie uit elkaar gehouden worden. Fantastisch gespeeld door Rachel Weisz en Rachel McAdams.

The Squid and the Whale (2005)

1 april 2020 | Film | Genre: Komedie, Drama | Regie: Noah Baumbach | Cast: Owen Kline, Jeff Daniels, Laura Linney, Jesse Eisenberg, Anna Paquin, William Baldwin e.a. | IMDb: 7.3

Gemaakt door Noah Baumbach die recentelijk furore maakte met zijn film Marriage Story. Ook The Squid and the Whale, deels autobiografisch, schreef en regisseerde hij zelf. Het is midden jaren 80 en de liberale familie Berkman woont in Brooklyn. Wanneer vader Bernard en moeder Joan na 17 jaar besluiten te scheiden heeft dit een grote impact op hun twee zonen Walt en Frank. Kreeg een Oscar-nominatie voor Beste Originele Scenario en een Golden Globe-nominatie voor Beste Musical/Comedy Film. Eigenlijk wilde Noah Baumbach Wes Anderson als regisseur, maar Wes haalde Noah over zelf te regisseren omdat het zo’n persoonlijke film voor hem is.

La Casa de Papel | seizoen 4

3 april 2020 | Serie | Genre: Actie, Misdaad, Thriller | Creator: Álex Pina | Cast: Úrsula Corberó, Alvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente e.a. | 8 afleveringen | IMDb: 8.5

Onder leiding van de Professor probeert een ongewone groep overvallers de meest perfecte overval in de Spaanse geschiedenis uit te voeren – 2,4 miljard euro te stelen van de Koninklijke Munt van Spanje. In dit vierde deel staan levens op het spel als het plan van de professor begint te ontrafelen. De dieven moeten vijanden van binnen én buiten de Spaanse Bank zien af te weren.

The Breakfast Club (1985)

10 april 2020 | Film | Genre: Komedie, Drama, Coming of Age | Regie: John Hughes | Cast: Emilio Estevez, Judd Nelson, Molly Ringwald, Ally Sheedy, Anthony Michael Hall e.a. | IMDb: 7.9

Een John Hughes’ klassieker. Andrew is de ‘jock’, Claire de ‘prom-queen’, Brian de ‘nerd’, John de ‘criminal’ en Allison de ‘outcast’. Vijf tieners in stereotype die allemaal op een zaterdag moeten nablijven op school. Daar blijkt dat de jongeren toch meer met elkaar gemeen hebben dan van tevoren gedacht. Een tijdloze film waardoor je de rest van de dag ‘Don’t You (Forget About Me)’ van Simple Minds zingt.

Once Upon a Time… in Hollywood (2019)

13 april 2020 | Film | Genre: Komedie, Drama | Regie: Quentin Tarantino | Cast: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Emile Hirsch, Margaret Qualley, Dakota Fanning e.a. | IMDb: 7.7

Tarantino’s meest recente hit. Rick Dalton is een tv-ster in vergane glorie. Samen met zijn vaste stuntman Cliff probeert hij nog wat faam en succes te behalen in de laatste jaren van Hollywood’s Golden Age in 1969, ten tijde van de Manson-moorden. Bekroond met twee Oscars: Production Design en Mannelijke Bijrol voor Brad Pitt.

Outer Banks | seizoen 1

15 april 2020 | Serie | Genre: Actie, Drama | Creators: Shannon Burke, Jonas Pate, Josh Pate | Cast: Madison Bailey, Madelyn Cline, Jonathan Daviss, Charles Esten e.a. | 10 afleveringen

Vier vrienden. Eén zomer. Een hechte groep tieners uit Outer Banks, North Carolina is vastbesloten uit te zoeken wat er is gebeurd met de vermiste vader van één van hen. Ze ontrafelen een lang begraven geheim dat een reeks illegale gebeurtenissen op gang zet. Wat volgt is een avontuur dat de vier nooit zullen vergeten.

De Twaalf | seizoen 1

17 april 2020 | Serie | Genre: Drama, Thriller, Misdaad | Creator: Sanne Nuyens, Bert van Dael | Cast: Luc de Ruelle, Zouzou Ben Chikha, Souad Boukhatem, Maaike Cafmeyer e.a. | 10 afleveringen

Vlaamse misdaadserie. Twaalf gewone burgers worden opgeroepen als volksjury van een ophefmakende moordzaak. Ze moeten beslissen over het lot van een gerespecteerde directrice die wordt beschuldigd van twee moorden. Het proces blijkt niet alleen bepalend voor haar lot; ook het leven van de juryleden neemt een nieuwe wending aan. De serie won op het festival van Cannes de prijs voor beste scenario.

After Life | seizoen 2

24 april 2020 | Genre: Zwarte Komedie, Netflix Original | Creator: Ricky Gervais | Cast: Ricky Gervais, Tom Basden, David Bradley e.a. | 6 afleveringen | IMDb: 8.4

Zwart komische serie van de hand van Ricky Gervais. Na de plotselinge dood van zijn vrouw verandert Tony van ‘mister nice guy’ in een impulsieve duivelse man. In dit tweede seizoen worstelt Tony nog steeds met het enorme verdriet van zijn overleden vrouw, en probeert hij opnieuw te beginnen. Lukt het hem om de mensen om hem heen te helpen, of wordt hij weer dezelfde Tony?

Late Night (2019)

27 april 2020 | Film | Genre: Komedie | Regie: Nisha Ganatra | Cast: Mindy Kaling, Emma Thompson, John Lithgow, Hugh Dancy, Reid Scott e.a. | IMDb: 6.5

Geschreven door alleskunner Mindy Kaling. Emma Thompson speelt een Miranda Priestley-achtige rol als Katherine Newbury, queen van de late night shows. Maar de kijkcijfers dalen en Katherine lijkt van de troon te worden gestoten. Het probleem? Katherine heeft een hekel aan vrouwen. Dus wordt Molly Patel (Mindy Kaling) aangenomen, als eerste vrouw in het schrijversteam. Mindy haalde inspiratie uit haar eigen ervaringen als enige vrouw in de writersroom voor The Office.

Summertime | seizoen 1

29 april 2020 | Serie | Genre: Drama, Romantiek | Regie: Francesco Lagi, Lorenzo Sportiello | Cast: Rebecca Coco Edogamhe, Ludovico Tersigni, Amanda Campana, Andrea Lattanzi e.a. | 8 afleveringen

Italiaanse Netflix Original, geïnspireerd op de roman Tre metri sopra il cielo van Federico Moccia. Een modern liefdesverhaal aan de Adriatische kust van Italië. De serie volgt Summer, die ernaar verlangt haar stadje te verlaten en de wereld te zien. Dan ontmoet ze moterrijder Ale, die uit een compleet andere wereld komt maar waarmee ze een onmiskenbare aantrekkingskracht heeft. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

Kijk voor meer Netflix tips op GirlsinFilm.nl.