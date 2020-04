Dales: zonder Krol kunnen opstandige Kamerleden niets

50PLUS-voorzitter Geert Dales peinst er niet over op te stappen, ook al eisen bijna alle Eerste en Tweede Kamerleden van de partij zijn vertrek. Hij houdt zich vast aan de steun van fractie- en partijleider Henk Krol, met wie de partij volgens Dales staat of valt. “Henk Krol ís 50PLUS.”

De drie fractiegenoten van Krol in de Tweede Kamer, de twee 50PLUS-senatoren en erevoorzitter Jan Nagel zegden dinsdagochtend het vertrouwen in Dales op. Maar Dales “wordt daar niet koud of warm van”. Het gaat maar om een handjevol van de meer dan 5000 partijleden, stelt hij. Die kunnen vragen om een ledenvergadering, maar het partijbestuur en Krol hebben ieder onlangs nog de overweldigende steun van de achterban gekregen, waarschuwt Dales.

Dales vindt het “bizar” en “ongehoord” dat Kamerleden toch denken hem aan de kant te kunnen zetten. “Henk heeft altijd vierkant achter me gestaan, van meet af aan. En hij is de partij.” De partijvoorzitter “wacht af of er iemand bij zinnen komt” en bezweert dat hij “geen haast” heeft. “Hoe sterk wil je je positie hebben?”

Krol, die de patstelling dinsdagmiddag bespreekt met zijn fractiegenoten, wil dat de leden beslissen of hij en Dales en andere hoofdrolspelers kunnen aanblijven. Dales wil daarover “misschien wel nadenken”, maar “het is helemaal niet nodig”.

Er was al langer onenigheid in het partijkader over onder meer het optreden van Dales, maar die leek maandag juist bezworen na tussenkomst van Krol. Erevoorzitter Nagel en senator Martin van Rooijen spraken volgens Dales en Krol hun steun uit voor Dales’ gooi naar een Kamerzetel, een belangrijk twistpunt. Maar Nagel en Van Rooijen spreken dat tegen. Dales voelt zich daardoor “belazerd”. Als Nagel en Van Rooijen hem niet van hun steun hadden verzekerd, had hij nooit bekendgemaakt dat hij de Kamer in wil, zegt hij.