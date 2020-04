Helft campings in Nederland in problemen door coronacrisis

Er komen bij de Nederlandse campings nauwelijks nieuwe reserveringen binnen en 74 procent van de boekingen is geannuleerd vanwege de coronacrisis. Dat blijkt uit onderzoek van campingplatform JetCamp onder 2500 campings en vakantieparken in Nederland. Ruim 70 procent van hen is momenteel gesloten.

Meer dan de helft van de uitbaters (53 procent) vreest voor het voortbestaan als de overheid niet snel met passende hulp komt. “De maanden april en mei zijn goed voor 35 procent van onze omzet, we zullen er hard aan moeten trekken om dat later in het jaar nog enigszins goed te maken”, zegt één van de respondenten van de enquête.

Ook HISWA-RECRON, de ondernemersorganisatie van bedrijven in de watersport en recreatie, en de ANWB herkennen het beeld dat het aantal annuleringen zo hoog ligt en dat mensen afwachtend zijn met boeken, zeker voor de meivakantie, maar ook voor de zomervakantie. “Het cijfer voor de annuleringen ligt ook hoog, omdat heel veel campings gesloten zijn”, aldus de woordvoerder van de ANWB. “Het is een uitermate slechte start van het seizoen.”

HISWA-RECRON hoopt dat het aantal boekingen voor de zomer op een later moment weer toeneemt. “We horen dat veel mensen door de coronamaatregelen in de zomer willen kiezen voor een vakantie in eigen land zegt de woordvoerder. “We hopen en verwachten dat de zomer nog een boel goed kan maken.”