Kamer wil scherp toezicht op situatie arbeidsmigranten

Partijen in de Tweede Kamer vragen om maatregelen om de veiligheid van arbeidsmigranten te waarborgen in de coronacrisis. GroenLinks, CDA, D66, ChristenUnie, SP en PvdA vragen het kabinet om de inspectie indien mogelijk in te zetten om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld de RIVM-richtlijnen genoeg worden nageleefd op de werkvloer.

Werknemers worden opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven, maar voor veel arbeidsmigranten is dat niet mogelijk omdat zij fysiek werk verrichten. Bovendien verblijven ze vaak in krappe onderkomens en gaan ze gezamenlijk in busjes naar hun werk. De afgelopen weken verschenen berichten in de media dat arbeidsmigranten soms moeten doorwerken als ze zich ziek voelen. Vakbonden vrezen nieuwe besmettingshaarden.

Daarom vragen veel partijen aandacht voor deze groep. Ook het kabinet ziet dat arbeidsmigranten in deze situatie extra kwetsbaar zijn en wil waar mogelijk handhaven als werkgevers zich niet aan de richtlijnen houden. Het kabinet werkt ook samen met bonden, werkgevers, gemeenten en ambassades om “de problemen die nu ontstaan zo goed mogelijk aan te pakken”, zegt minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken).

“Juist nu is het van belang dat de werk- en de leefomstandigheden van deze vaak kwetsbare groep in de gaten wordt gehouden”, zegt de bewindsman.