Politie toont beelden dader brandstichting zendmast Groningen

De politie heeft dinsdagavond beelden vrijgegeven van een man die brand heeft gesticht in een zendmast in Groningen. Dat gebeurde in televisieprogramma Opsporing Verzocht.

Op de videobeelden is te zien hoe hij afgelopen vrijdagavond zijn auto parkeert vlakbij een zendmast aan de Koningsweg in Groningen. Vervolgens stapt hij uit, loopt met een jerrycan naar de zendmast toe en giet een brandbare stof tegen de mast aan. Vervolgens ontsteekt hij de boel. Het gaat om een man van vermoedelijk 25 tot 30 jaar die mogelijk rijdt in een zwarte Toyota Aygo.

Brandstichtingen in zendmasten hebben sinds 3 april al dertien keer plaatsgevonden op tien verschillende plaatsen. Het is onduidelijk of het om dezelfde persoon gaat of personen gaat en wat het motief achter de brandstichtingen is. Mogelijk heeft het te maken met protest van sommigen tegen de uitrol van het 5G-netwerk. Actievoerders vrezen dat de straling van antennes slecht zijn voor gezondheid en milieu. Hiervoor bestaat overigens geen enkel bewijs.

Ook zou door sommigen worden gesuggereerd dat er een verband is tussen 5G en het coronavirus. De politie kan niet zeggen of er aanwijzingen zijn dat de huidige incidenten uit deze hoek komen.