Verkeersdrukte lijkt iets aan te trekken buiten spitsuren

Door de coronamaatregelen is het al voor de vijfde week op rij rustig op de Nederlandse wegen. De laatste twee weken lijkt het wel langzaam iets drukker te worden, vooral buiten spitsuren. Dat meldt de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW).

De onderzoekers hebben elke week bekeken hoe druk het was op de dinsdag en dit vergeleken met de situatie op 3 maart, toen het verkeer nog reed als gebruikelijk. Sinds 17 maart is het beduidend rustiger op de weg. Premier Mark Rutte had de zondag daarvoor de scholen, kinderopvangcentra en horeca gesloten. Afgelopen dinsdag waren er nog altijd 25 tot 40 procent minder personenauto’s op de weg dan gebruikelijk. Het verkeer in de spits was zelfs gehalveerd. Maar tussen de avond- en ochtendspits in zien de onderzoekers de afgelopen twee weken tekenen van voorzichtig herstel, alsook in de avonduren. “Het zou kunnen dat we in die uren weer wat meer recreatief zijn gaan rijden”, aldus een onderzoeker.

Hoeveel rustiger het is, verschilt ook sterk per provincie. In de noordelijke provincies was de terugval veel minder sterk. Zo reden afgelopen dinsdag in Drenthe 26 procent minder personenauto’s op de snelwegen dan gebruikelijk, tegen 43 procent in Utrecht.