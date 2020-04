‘Gooi beschermingsmiddelen meteen in de afvalbak’

Mensen die gebruik maken van beschermingsmiddelen moeten hun plastic handschoenen en mondkapjes na gebruik direct in een afvalbak gooien. Die oproep doen NederlandSchoon en Plastic Soup Foundation. Volgens de organisaties ontstaat er een nieuw zwerfafvalprobleem omdat de beschermingsmiddelen nu regelmatig op straat of in de natuur terechtkomen. Dat is schadelijk voor mens en omgeving, omdat bijvoorbeeld plastic handschoentjes nooit helemaal worden afgebroken.

“De afgelopen weken kregen we flink wat foto’s toegestuurd van plastic handschoenen en mondkapjes die op parkeerplaatsen van onder andere supermarkten en benzinestations zijn achtergelaten”, aldus Helene van Zutphen, directeur van NederlandSchoon. “We doen een oproep aan iedereen die in het openbaar handschoentjes of mondkapjes draagt, om het gebruikte materiaal direct na gebruik in de afvalbak te deponeren. Als er geen afvalbak in de buurt is, bewaar dan de gebruikte beschermingsmiddelen in een aparte zak tot je wel in de gelegenheid bent om het in een afvalbak te gooien. Zorg voor jezelf en voor je omgeving en gooi gebruikte beschermingsmiddelen alsjeblieft in een afvalbak.”

Volgens de organisaties is het niet verstandig dat mensen de beschermingsmiddelen van anderen opruimen.