Kleding gezocht voor grote Amsterdamse modetentoonstelling

De Nieuwe Kerk en het Amsterdam Museum zijn voor een grote modetentoonstelling op zoek naar enkele specifieke kledingstukken. De makers vragen het grote publiek naar een iconische minirok van Mary Quant uit de jaren zestig of zeventig, een complete jaren tachtig-look met jeans hotpants in de hoofdrol, bijzondere sarongs en kebaya’s van migranten uit IndonesiĆ« en een kleurrijke dashiki van een festivalganger.

Een voorwaarde om de kledingstukken uit te mogen lenen aan de tentoonstelling is dat ze in goede conditie zijn. Ook moet er een persoonlijk verhaal aan de unieke modepareltjes zitten, het liefst ‘met een Amsterdams tintje’. Meedoen kan tot 14 mei door het persoonlijke verhaal en een foto van de kleding op te sturen, waarna een vakjury alle inzendingen beoordeelt.

De rest van de mode in de tentoonstelling MAISON AMSTERDAM komt uit de biografische modecollectie van het Amsterdam Museum, aangevuld met bruiklenen van Nederlandse ontwerpers zoals Viktor & Rolf en Jan Taminiau. De tentoonstelling geeft een overzicht van 250 jaar Amsterdamse modegeschiedenis en vertelt onder andere over de vrijzinnigheid en creativiteit in de stad. De expositie staat gepland vanaf 19 september tot 31 januari 2021 in de Nieuwe Kerk.