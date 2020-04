Meer gemeenten bereid kinderen uit Griekse kampen op te vangen

Steeds meer Nederlandse gemeenten zijn bereid kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen op te vangen. De afgelopen dagen sloten Bergen, Arnhem, Amstelveen, Delft en Breda zich aan bij het initiatief. Daarmee komt het totaal aantal bereidwillige gemeenten uit op 37, meldt Defence for Children donderdag.

“We komen graag tegemoet aan dit verzoek en zijn, als het erop aankomt, bereid om verweesde kinderen op te vangen in de gemeente”, zegt wethouder Antoine Tromp van de Noord-Hollandse gemeente Bergen. Het gaat om vijfhonderd kinderen die zonder familieleden vastzitten in Griekse vluchtelingenkampen. “Stel gemeenten in staat om hun aandeel in deze opgave te leveren, zodat deze vijfhonderd vluchtelingenkinderen kunnen rekenen op een veilige thuishaven en een kansrijke toekomst”, stelt de gemeenteraad van Amstelveen.

Ondanks de steun van een groeiend aantal gemeenten, weigert Nederland tot nu toe om kinderen over te nemen van Griekenland. Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children noemen dit onacceptabel.

In Luxemburg zijn woensdag twaalf kinderen aangekomen die zonder ouders of begeleiders op de Griekse eilanden verbleven. Duitsland neemt volgende week een groep van vijftig kinderen en jongeren op uit de Griekse vluchtelingenkampen.