Twee mensen zijn gewond geraakt bij een brand in een bedrijfsloods in Purmerend. In het pand hebben zich explosies voorgedaan. Het is nog niet duidelijk om wat voor letsel het gaat.

Bij de grote brand in de loods aan de Weberstraat komt erg veel rook vrij.

De brandweer roept mensen op uit de buurt te blijven en ramen en deuren dicht te doen.