Autoriteit Persoonsgegevens toetst opzet zeven corona-apps

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bekijkt de opzet van zeven corona-apps die het kabinet overweegt in te zetten. Maandag komt de privacywaakhond met zijn bevindingen.

Bij verwerking van persoonsgegevens die een hoog risico oplevert voor de privacy van burgers, moet de AP eerst geraadpleegd worden voor die verwerking mag starten. De zeven apps waar de waakhond nu naar kijkt staan op de shortlist van het kabinet.

De autoriteit bekijkt bij de opzet van de apps of ze voldoen aan de vereisten van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daarbij kijkt de AP onder meer of de apps niet meer data verzamelen dan nodig is en of de gegevens goed zijn beveiligd. Daarnaast beoordeelt de AP de apps op de risico’s die ze met zich meebrengen, zoals dat de gegevens op een andere manier worden gebruikt dan waarvoor ze zijn bedoeld of dat de persoonsgegevens in verkeerde handen vallen.

Ook na de beoordeling van de opzet van de apps blijft de AP betrokken. Wanneer het kabinet de keuze voor een app heeft gemaakt, zal de autoriteit kijken of die inderdaad werkt als omschreven. Als een app niet voldoet aan de eisen van de privacywet AVG, kan de waakhond de overheid verbieden deze in te zetten. Het kabinet kan dan overigens ervoor kiezen een nieuwe wet te maken die de inzet van de app toch mogelijk maakt, tekent de AP zelf aan.

De waakhond liet eerder al weten dat de privacy moet worden gewaarborgd als de overheid een app gaat inzetten om het nieuwe coronavirus te bestrijden. “Zorgvuldigheid is hierbij uitermate belangrijk.”

‘Coronaminister’ Hugo de Jonge kondigde op 7 april aan dat het kabinet onderzoekt hoe nieuwe technologie het testbeleid omtrent het coronavirus kan ondersteunen. Een van de twee apps die het kabinet wil inzetten geeft een seintje als iemand in de buurt is geweest van een met corona besmet persoon. Die wordt dan opgeroepen uit voorzorg thuis te blijven en via een tweede app contact te houden met een dokter. Deze apps kunnen daardoor het contactonderzoek van de GGD’s overnemen. Woensdag meldde De Jonge nog dat het kabinet meer dan 750 voorstellen van bedrijven en deskundigen had binnengekregen voor de corona-apps die het wil laten ontwikkelen.

De inzet van de apps baart sommigen zorgen. Stichting Privacy First meldde bijvoorbeeld eerder het gebruik van dergelijke apps als een gevaarlijke ontwikkeling te zien, aangezien dit kan leiden tot talloze onterechte verdenkingen, stigmatisering, onnodige onrust en paniek.