Dam toneel van festival in virtual reality op Koningsdag

Om toch nog een veilige en alternatieve Koningsdag te kunnen vieren wordt op 27 april het Kingsday VR Festival gehouden. Het live-evenement in virtual reality speelt zich af op de Dam in Amsterdam en bevat onder meer muziekoptredens en een lichtshow. De opbrengst wordt gedoneerd aan de Voedselbank.

Het eerste Kingsday VR Festival is een initiatief van VR-ontwikkelaar Vrroom. “Toen ik langs de zoveelste poster reed van een Koningsdagevenement dat niet meer kon doorgaan, dacht ik: kunnen we niet een festival organiseren in VR?” zegt initiatiefnemer Schelte Meinsma.

De VR-ontwikkelaar streeft ernaar om 30.000 bezoekers te ontvangen in de virtuele omgeving en dat zou volgens Meinsma baanbrekend zijn. Het maximale aantal mensen tegelijkertijd in een VR-omgeving staat tot nu op 285. Het project wordt daarom beschouwd als pilot. De kans dat er iets fout gaat is aanwezig, waarschuwt de organisator.

Het evenement duurt van 20.00 tot 23.00 uur en er zijn verschillende kaarten voor te koop, vanaf 7,50 euro. De organisatie wil geen winst op het VR-evenement maken en wil de opbrengsten doneren aan de Voedselbank. Voor een bezoek aan het festival is een goede VR-bril nodig, maar voor bezoekers zonder deze techniek is er ook een livestream beschikbaar.

Het muziekprogramma bevat optredens van Kwambo, Vangrail, dj Jochem Hamerling en een mysteryguest. Bezoekers kunnen bij de bar virtueel bier bestellen, maar kunnen ook de koning virtueel de hand schudden en hem feliciteren met zijn verjaardag.