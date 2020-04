Grote brand in stal met duizend varkens in Lierop

In het Brabantse Lierop woedt in de nacht van donderdag op vrijdag een zeer grote brand in een varkensstal aan de Lungendonk. De brandweer vermoedt dat de duizend varkens die in de schuur zouden zitten allemaal zijn omgekomen.

De schuur moet volgens een brandweerwoordvoerder als verloren worden beschouwd. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur zich uitbreidt naar een naastgelegen stal.

De eerste melding van de brand werd rond middernacht gedaan. Over de oorzaak voor de brand is niets bekendgemaakt.