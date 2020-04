Hof behandelt hoger beroep zaak ‘politiemol’ Mark M.

Het gerechtshof in Den Bosch behandelt vrijdag en maandag het hoger beroep van ‘politiemol’ Mark M. De voormalig agent werd twee jaar geleden veroordeeld tot vijf jaar cel voor het verkopen van politie-informatie aan criminelen, computervredebreuk en witwassen. Vrijdag staan de zaken tegen een drietal medeverdachten op het programma, de zaak tegen Mark M. komt maandag aan bod.

M. (33) zal vanuit zijn huis in zijn vaderland Oekra├»ne via een videoverbinding zijn zaak ‘bijwonen’. Door de strenge coronamaatregelen is het aantal mensen beperkt dat in een gerechtsgebouw aanwezig mag zijn. M. kwam in mei 2018 voortijdig op vrije voeten door een fout van het Openbaar Ministerie.

De voormalig politieman uit Weert werd veroordeeld omdat hij 28.521 keer in de politiesystemen onderzoeksgegevens heeft opgezocht en doorgespeeld. Hij kreeg bovendien meldingen als er nieuwe informatie over personen of onderwerpen kwam. M. heeft bekend dat hij in de systemen heeft gezocht en gegevens heeft gelekt, maar hij kreeg daar naar eigen zeggen geen geld voor.

Het OM claimt niettemin bijna 76.000 euro in een ontnemingsprocedure – het bedrag dat M. met zijn corrupte praktijken bij elkaar zou hebben geharkt. In die procedure heeft de rechter nog geen uitspraak gedaan. In de strafzaak ging zowel M. als het OM in hoger beroep.

De medeverdachten zijn een bemiddelaar en twee afnemers van informatie. Zij kregen van de rechtbank straffen tot drie jaar cel.