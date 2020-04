Rutte: mondkapje geen alternatief voor 1,5 meter afstand

Er zitten wat premier Mark Rutte betreft nog te veel haken en ogen aan het algemeen gebruik van mondkapjes. De minister-president vreest dat mensen verkeerd omgaan met mondkapjes en minder rekening houden met de coronaregels als ze zo’n kapje dragen.

Het kabinet heeft aangegeven dat bijvoorbeeld kappers en masseurs mondkapjes kunnen gaan dragen als de coronaregels worden afgebouwd. Maar volgens Rutte is het een slechte zaak als mensen massaal niet-professionele mondkapjes in de publieke ruimte gaan dragen.

“Het risico is dat mensen, terwijl de afspraak is ‘blijf thuis bij klachten’, met die klachten wel de straat op gaan”, zei de premier in zijn wekelijkse persconferentie. Zo’n mondkapje kan een onterecht gevoel van veiligheid geven terwijl niet-professionele kapjes verspreiding van het virus niet per se tegengaan. Mondkapjes waarvan wel bewezen is dat ze werken, zijn gereserveerd voor de zorg. Wereldwijd is hieraan namelijk een groot tekort.

Bovendien vragen mondkapjes “heel precies gebruik”, aldus Rutte. “Als je het maar even verkeerd doet, zit dat spul dat dit vreselijke virus kan overdragen aan de verkeerde kant van het mondkapje, dan kan je het alsnog overdragen.”

Zijn grootste zorg is dat mensen de regels van het kabinet minder naleven als ze met een mondkapje op straat gaan. “Het is geen alternatief voor die 1,5 meter”, zegt Rutte. “Behalve als het echt niet anders kan.” Dan denkt hij vooral aan zogenoemde contactberoepen, die later misschien met mondkapjes weer aan het werk kunnen.