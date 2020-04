Lange file Duitsers door grenscontroles bij Roermond

Bij de grensovergang op de N280 bij Roermond stond zaterdag rond de middag een lange file met Duitsers als gevolg van controles door de marechaussee en handhavers van de provincie. Die ontraadden mensen om door te rijden naar Nederland wegen de coronacrisis. Maar de meeste Duitsers sloegen dat advies in de wind en reden toch door.

De marechaussee kan hen de toegang tot Nederland niet verbieden, hooguit adviseren. Veel Duitsers zeiden dat ze een mail hebben gekregen van een havenmeester van een jachthaven in Roermond. Zij zouden hun boot te water moeten laten of aan hun boot moeten werken. Verder zeiden Duitsers onderweg te zijn naar winkelcentra.

Een handhaver van de provincie die aan de grens stond, zei dat in een uur tijd al zestig Duitsers zijn doorgereden met het argument dat ze hun boot te water moesten laten. Veel Duitsers zeiden dat in hun land maandag veel zaken weer gewoon open gaan. Ze verkeren in de veronderstelling dat het in Nederland niet anders is. Op zondag en deels op zaterdag komen traditioneel veel Duitsers de grens in Midden-Limburg over omdat bij hun de winkels dan gesloten zijn.

In Vlodrop stond zaterdagochtend geen marechaussee-controle aan de grens, met als gevolg dat Duitsers daar ongestoord doorreden. Met name de parkeerplaatsen van naburige tuincentra stonden vol auto’s met witte kentekenplaten.

Volgens een woordvoerder van de marechaussee is het bij Roermond weliswaar drukker dan normaal, maar is er over het algemeen sprake van een “lage verkeersintensiteit” langs de grens. De zegsman benadrukt dat er officieel geen inreisverbod is en de marechaussee mensen slechts kan verzoeken terug te keren. Hier wordt volgens hem in de helft van de gevallen gehoor aan gegeven.