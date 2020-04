‘Ouders verdeeld over wegwerken leerachterstand’

Schoolvakanties zijn niet voor alle ouders heilig. De mei- en zomervakantie mogen volgens een deel van de opvoeders best gebruikt worden om achterstanden op school in te halen, die zijn veroorzaakt door de coronacrisis. Informatiepunt Ouders&Onderwijs en tv-programma Kassa ondervroegen ouders over dit onderwerp en de meningen zijn verdeeld, zo melden ze.

Zo geeft ruim een derde van de ondervraagden aan dat scholen de mei- en zomervakantie moeten gebruiken om achterstanden weg te werken nu kinderen zo lang niet naar school zijn geweest. Maar een vergelijkbaar aantal is het daarmee oneens, zo zeggen de initiatiefnemers van de enquĂȘte. Die is ingevuld door 1859 ouders met kinderen in het primair en voortgezet onderwijs.

Kassa besteedt zaterdag aandacht aan het onderwerp. Scholen zijn nu ruim een maand dicht. Dinsdag maakt het kabinet bekend wat de maatregelen na 28 april worden. De zomervakantie gebruiken om eventuele leerachterstanden in te halen wordt door sommigen geopperd. Ook onderwijsexperts zijn het er niet over eens, stelt Kassa. “Terwijl de een zegt dat de zomervakantie zeker benut moet worden om achterstanden in te halen, zegt de ander dat dit niet goed is voor de motivatie.”