‘Mensen gaan iets soepeler om met de regels’

Hoewel er zondag geen grote incidenten zijn geweest, bespeurt het Veiligheidsberaad van burgemeesters dat mensen iets soepeler omgaan met de regels vanwege te coronavirus. Het kabinet had iedereen op het hart gedrukt dit weekend binnen te blijven, maar door het mooie weer was het in natuurgebieden en op de stranden toch iets drukker.

Zaterdag was het heel rustig, maar zondag was het toch iets drukker, meldde de woordvoerster van het Veiligheidsberaad. In natuurgebieden, maar ook in parken was meer drukte, maar na waarschuwingen van handhavers vertrokken de mensen veelal.

Er zijn volgens de woordvoerster niet extreem veel boetes uitgedeeld, maar het beeld is wel dat mensen wat meer moeite hebben om zich aan de regels te houden. “Samen barbecue├źn in de tuin zag je enkele weken geleden nog helemaal niet, maar dit soort activiteiten met meerdere mensen neemt iets toe.”

Daarnaast blijft de jeugd een aandachtspunt op vaste plekken zoals skateparken. De jongeren vertrekken meestal als er extra handhaving komt, meldde het Veiligheidsberaad.

In het Heuvelland hebben handhavers zondag boetes uitgedeeld vanwege de drukte door fietsers en automobilisten en omdat bezoekers bij sommige controleposten gewoon doorreden en de verkeersregelaars negeerden. Het gebied was niet zoals vorig weekend afgesloten, maar de veiligheidsregio had mensen wel opgeroepen weg te blijven.

Bij de grensovergang met Duitsland bij Roermond was het zondagmiddag in vergelijking met een dag eerder een stuk rustiger. Veel Duitse automobilisten gaven gehoor aan het advies van de marechaussees ter plaatse om te keren.

Uit de bollenstreek kwamen dit weekend geen meldingen van grote drukte. Vorig weekend was het ondanks oproepen weg te blijven heel druk op de wegen langs de bollenvelden.

Staatsbosbeheer meldde dat het zondag “gezellig druk” was in de natuurgebieden en dat mensen meestal voldoende afstand hielden en zich goed aan de regels hebben gehouden.