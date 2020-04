Politie stuurt mensen weg uit te druk Zuiderpark in Den Haag

De politie in Den Haag heeft ingegrepen in het Zuiderpark in Den Haag, waar het veel te druk was. De politie heeft samen met de gemeente opgetreden en mensen weggestuurd. Hierbij zijn enkele boetes uitgedeeld.

Op beelden van een regionale zender was te zien hoe mensen in grote groepen in het park aanwezig waren en bijvoorbeeld aan het barbecue├źn waren. Mensen is opgedragen het park te verlaten en de politie houdt de situatie verder in de gaten, laat een woordvoerder weten.

De gemeente ziet na het optreden van de politie geen verdere reden om het park zondag te sluiten. Het is ook weer rustig. De situatie van zondagmiddag zal deze week in de evaluatie worden besproken. Volgens de gemeentewoordvoerder is het op andere plekken in Den Haag, waaronder ook de stranden, rustig gebleven.