Man (61) overleden na val in water met brommobiel

Een 61-jarige man die zondag met zijn brommobiel in Diemen te water raakte, is zondagmiddag in het ziekenhuis overleden. Dat meldt de politie maandag.

De bestuurder kwam ter hoogte van een sluisje door nog onbekende oorzaak in het water terecht, aldus de politie. De man is door een omstander uit het water gehaald en op de kant door de hulpdiensten gereanimeerd. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en is daar overleden.

Uit voorzorg heeft de brandweer duikers ingezet om te zoeken naar mogelijke andere inzittenden. Bij de zoektocht is niemand aangetroffen. De man was de enige inzittende van de brommobiel.