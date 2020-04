Onbekenden hebben een sms-bericht rondgestuurd dat zogenaamd afkomstig is van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het berichtje noemt zichzelf een NL-Alert. In de tekst staat dat het RIVM zorgpakketten aanbiedt en dat mensen die kunnen kopen door een link te volgen. “Dit bericht is niet van het RIVM afkomstig. Klik niet op de link in het bericht”, laat het RIVM weten.

Zulke nepberichten gaan vaker rond. Begin april werden ook nep-NL-Alerts verstuurd per sms.