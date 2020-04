‘Politiemol’ Mark M. wilde liever naar rechtszaal

Vermeend politiemol Mark M. wilde in eerste instantie eigenlijk helemaal niet via een videoverbinding zijn strafzaak bijwonen, maar gewoon naar de rechtszaal komen. Dat zei hij maandag bij aanvang van de strafzitting.

Mark M., die momenteel in Oekraïne woont, was via een beeldverbinding bij de rechtszaak. Hij mag vanwege maatregelen in verband met het coronavirus zijn land niet verlaten. Ook in gerechtsgebouwen in Nederland zijn verdachten in verband met het virus sinds 17 maart zoveel mogelijk afwezig of via de computer verbonden. Het gerechtshof had M. duidelijk gemaakt de zaak liever niet uit te stellen en toch via Skype de zaak af te maken.

De zaak tegen M. en drie medeverdachten is de eerste grote strafzaak die inhoudelijk wordt behandeld sinds het ingaan van de coronamaatregelen.

M. wordt ervan verdacht dat hij geheime politie-informatie verkocht aan criminelen. Na een veroordeling tot vijf jaar cel, gingen hijzelf en het Openbaar Ministerie in hoger beroep. In mei 2018 kwam M. door een fout van justitie op vrije voeten en vertrok nadien uit Nederland.