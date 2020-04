Twee verdachten aangehouden in onderzoek naar miljoenenfraude

De politie heeft maandag opnieuw twee personen aangehouden op verdenking van verduistering van miljoenen euro’s bij het participatiebedrijf van de Kempengemeentes in Oost-Brabant. Het betreft een 52-jarige man uit Weert en een 53-jarige vrouw uit Bladel.

Vorige week werden in deze zaak al twee mannen uit Bladel en Valkenswaard aangehouden, nadat de directie van het participatiebedrijf aangifte had gedaan. Na de verhoren van dit tweetal hield de politie maandag in Weert de 52-jarige man aan die wordt gezien als hoofdverdachte.

Diezelfde dag werd ook een 53-jarige vrouw aangehouden in haar woning in Bladel. Zij had in het verleden een relatie met de hoofdverdachte. Bij deze twee verdachten zijn diverse luxe goederen in beslag genomen, waaronder auto’s, quads en een caravan. Beiden worden verdacht van heling, afpersing en witwassen.

Het participatiebedrijf van de Kempengemeentes is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening. Het bedrijf helpt inwoners van Eersel, Bladel, Hapert en Reusel-De Mierden die daar ondersteuning bij nodig hebben, om terug aan het werk te gaan.