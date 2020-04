Brand Nationaal Park de Meinweg smeult nog na

De brand in Nationaal Park de Meinweg bij Herkenbosch (Limburg) is nog niet onder controle. Hoewel er volgens een woordvoerder van de brandweer dinsdagochtend geen vlammen meer te zien zijn, smeult de brand nog na, en is er veel rook.

De brand brak maandagmiddag door nog onbekende oorzaak uit en verspreidde zich snel. Maandagavond lieten de hulpdiensten camping het Elfenmeer en manege Venhof ontruimen. Op dat moment greep het vuur snel om zich heen, aangewakkerd door de wind. De politie zette de toegangswegen naar de Meinweg af en hield ramptoeristen op afstand. Inwoners van Herkenbosch moesten ramen en deuren gesloten houden vanwege de grote rookontwikkeling.

Brandweerkorpsen uit Limburg en het aangrenzende Duitse grensgebied bestreden het vuur met groot materieel. Bluswagens reden af en aan om water naar het uitgedroogde natuurgebied te brengen.

Voor zover bekend raakte niemand gewond. De woordvoerder van de brandweer kon dinsdagochtend nog niet zeggen hoeveel hectare bos en hei aan de vlammen ten prooi vielen.