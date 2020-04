Coronatestbus rijdt langs zorginstellingen Rijnmond

Zorgmedewerkers met milde klachten in het Rijnmondgebied kunnen zich laten testen op het coronavirus bij een mobiele testlocatie. Vanaf dinsdag rijden twee testbussen langs zorginstellingen in de regio. Zorginstellingen kunnen een bezoek aanvragen bij de GGD Rotterdam-Rijnmond, de eerste regio in Nederland waar dit soort bussen worden ingezet.

De testbus is een aanvulling op de testlocatie bij het Topsportcentrum in Rotterdam, waar zorgmedewerkers al twee weken terechtkunnen voor een coronatest. “Die wordt goed bezocht, maar we willen zorgverleners die verder in de regio wonen ook een laagdrempelige mogelijkheid bieden om zich te laten testen. De bus komt naar de instelling toe, waar we medewerkers gebundeld op locatie testen”, zegt Timo Boelsums, arts infectieziektebestrijding bij de GGD Rotterdam-Rijnmond.

De test wordt buiten de bus afgenomen in een ‘mini-teststraat’. Per dagdeel kan de bus één zorglocatie bezoeken, waarbij maximaal dertig zorgverleners kunnen worden getest.

Zorgmanager Hans Maliepaard van zorginstelling Zuidwester in Middelharnis, de eerste locatie die de bus dinsdag aandeed, is blij met de testmogelijkheid op eigen locatie. “De testbus is een welkome aanvulling op de zelftest. Bij deze test bestaat er een kans dat je die niet goed afneemt en je moet die bovendien zelf naar een Starlocatie brengen. Die zit hier niet in de buurt, dus dat is een extra drempel.”

Volgens Maliepaard speelt bij zorgverleners de angst het virus onder de leden te hebben en een cliënt te besmetten een grote rol. “Gerustheid en veiligheid zijn hierbij van groot belang, de mogelijkheid om bij coronaklachten de test op een mobiele locatie te laten afnemen door artsen biedt uitkomst.”