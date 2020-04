‘Minder Nederlanders eten vlees dan in 2016’

Ongeveer 5 miljoen Nederlanders eten niet of nauwelijks vlees, dat is 7 procentpunt meer dan in 2016. Dat concludeert onderzoeksbureau Multiscope op basis van een onderzoek gehouden onder 7300 mensen.

Volgens de onderzoekers gaat het vooral om vrouwen, jongeren en alleenstaanden die minder of geen vlees eten. Mannen, gezinnen of stelletjes en ouderen eten vaker wel vlees. Nog ongeveer twee derde van de bevolking eet het nog iedere dag. In 2016 was dat 71 procent, volgens de Smart Food Monitor.

Van alle jongeren tussen de 18 en 34 jaar oud is 7 procent vegetariƫr of veganist. Bij mensen ouder dan 50 is dit 3 procent.

Bij het grootste deel van de ondervraagden, 75 procent, staan gezondheid en kwaliteit van de voeding voorop. Ongeveer twee op de vijf Nederlanders kijkt ook naar wat goed is voor het milieu envolgens het onderzoek houden vrouwen zich daar vaker mee bezig dan mannen.