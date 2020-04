NPO Radio 2 ook het populairst in coronatijd

Ook tijdens de coronacrisis luisteren de meeste mensen naar NPO Radio 2. De zender was in februari en maart met een marktaandeel van 13,3 procent de best beluisterde radiozender van het land. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van Stichting Nationaal Luister Onderzoek (NLO).

NPO Radio 2 was ook vorig jaar in dezelfde periode het populairst. In februari en maart 2019 kon de zender echter rekenen op een lager marktaandeel van 12,4 procent. Radio 10 en Radio 538 scoorden als tweede en derde het beste. Het marktaandeel van de zenders stond respectievelijk op 10,7 procent en 9,9 procent.

Nu veel Nederlanders thuiszitten vanwege het coronavirus wordt er meer radio geluisterd. Het NLO deelde de afgelopen weken cijfers waaruit bleek dat de gemiddelde luistertijd is gestegen en stabiel hoog blijft.