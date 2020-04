Onderwijsbond: onderwijspersoneel niet onder druk zetten

Wanneer de basisscholen na de meivakantie weer met halve klassen gaan opstarten, mogen onderwijsmedewerkers niet onder druk worden gezet, vindt de Algemene Onderwijsbond (AOb). Dat geldt zeker voor mensen uit risicogroepen. “Als je zelf gezondheidsproblemen hebt of je partner heeft dat, dan moet je niet worden gedwongen om voor de klas te staan”, reageert AOb-voorzitter Eugenie Stolk op de aankondiging van premier Mark Rutte.

De premier maakte zelf ook al duidelijk dat het niet de bedoeling is dat mensen die zelf een verhoogd risico lopen voor de klas moeten gaan staan. De AOb gaat naar eigen zeggen “goed in de gaten houden hoe alles verloopt in het basisonderwijs en wat dit betekent voor het voortgezet onderwijs”. “Pas als dat goed gaat, kan er sprake zijn van een volgende stap”, aldus Stolk. Ze wijst erop dat veel bevoegdheden over de invulling van het onderwijs bij de scholen zelf ligt. “De onderwijsprofessionals weten zelf wat het beste werkt.”

Verder hoopt de AOb dat het RIVM-onderzoek naar infecties met het coronavirus bij kinderen openbaar wordt gemaakt voordat de scholen openen. Dat onderzoek is nog gaande, maar volgens het RIVM is wel duidelijk dat kinderen veel minder vaak besmet raken en zelden ernstig ziek worden van het virus.