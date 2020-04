‘Ontzettend jammer’ dat North Sea Jazz niet doorgaat

De organisatie van North Sea Jazz, dat gepland stond voor 10, 11 en 12 juli in Rotterdam Ahoy noemt het “ontzettend jammer” dat het jazzfestival niet door kan gaan. Premier Mark Rutte maakte dinsdagavond bekend dat het verbod op festivals en evenementen vanwege het coronavirus tot 1 september wordt verlengd.

“Zojuist heeft de overheid in de strijd tegen het coronavirus het verbod op grootschalige evenementen verlengd”, schrijft de organisatie op de website. “Als gevolg daarvan zijn we helaas gedwongen ons festival te verplaatsen naar volgend jaar. Dit vinden we uiteraard ontzettend jammer, maar we scharen ons volledig achter de maatregelen die nodig zijn om de verspreiding van het virus zo goed en snel mogelijk te stoppen.”

Artiesten als Alicia Keys, Diana Ross, Lionel Richie waren gestrikt en John Legend zou een openingsconcert geven op donderdag 9 juli. Het evenement, waar zo’n 65.000 tot 70.000 bezoekers op afkomen, was zo goed als uitverkocht.