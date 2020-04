Ouderenfonds teleurgesteld over bezoekregeling

Het Nationaal Ouderenfonds is teleurgesteld dat er voorlopig niets verandert aan de bezoekregeling voor ouderen. “De maatregelen zijn een klap in het gezicht van ouderen die al weken wachten op bezoek van dierbaren. Gebrek aan dit contact begint een steeds groter probleem te worden”, zegt Corina Gielbert, directeur Nationaal Ouderenfonds.

Al voor de coronacrisis voelden ruim 2,5 miljoen ouderen zich eenzaam, aldus het Ouderenfonds. Regelmatig contact met bekenden helpt daarbij. “Deze maatregelen zorgen ervoor dat hun situatie verder verslechtert. Zorgelijk”, vindt Gielbert. Zij roept mensen op aan de ouderen te blijven denken en ze vooral brieven, kaartjes en tekeningen te sturen en contact met ze te zoeken om ze door deze periode heen te helpen.

Ouderenbond ANBO vindt het “verdrietig” en “emotioneel” dat bezoek in verpleeghuizen nog steeds niet kan, maar ook “begrijpelijk”. “Het is belangrijk dat de meest kwetsbare mensen in onze samenleving niet besmet worden met het coronavirus en ook dat zorgmedewerkers niet ziek worden. De bewoners wonen in een soort familiehuis dichtbij elkaar en kunnen elkaar dus relatief snel besmetten”, zegt Liane den Haan van ANBO. Volgens haar moeten er eerst voldoende beschermingsmiddelen voor zorgmedewerkers zijn.

In de Nederlandse verpleeghuizen is de zorg heel goed, aldus Den Haan. “Waar mogelijk worden activiteiten georganiseerd. Daarnaast wordt overal gekeken of familie en naasten met beeldbellen en de telefoon toch contact kunnen blijven houden.”

ANBO is blij dat bezoek aan (gezonde) mensen van 70 jaar of ouder (in beperkte mate) mag.