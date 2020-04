Herkenbosch: alleen in dringende gevallen even naar huis

Inwoners van Herkenbosch mogen alleen in dringende gevallen even naar hun woning, bijvoorbeeld om medicatie op te halen. Dat maakte de gemeente Roerdalen woensdagmiddag bekend.

Inwoners die even naar huis willen moeten zich melden op de parkeerplaats bij het sportpark in Herkenbosch. Van daaruit kunnen ze met een pendelbusje mee het dorp in.

Het is nog niet bekend of en wanneer de inwoners definitief naar huis mogen. In de loop van de namiddag verwacht de gemeente daarover een beslissing te nemen. Het dorp Herkenbosch werd in de nacht van dinsdag op woensdag geƫvacueerd omdat het al twee dagen in de rook lag van de brand in natuurgebied de Meinweg en er sprake was van koolmonoxide.

De gemeente liet eerst twee zorgcentra evacueren en vervolgens de rest van het dorp. De 4200 inwoners hebben een heenkomen bij familie of vrienden gezocht. Wie daar niet terecht kon, werd opgevangen in enkele sporthallen in de omgeving. Woensdag maakten nog 155 inwoners gebruik van deze voorziening, georganiseerd door het Rode Kruis.

Herkenbosch is woensdag afgegrendeld met hekken en politie en handhavers houden een oogje in het zeil.