Rode Kruis is er voor coronavragen in Turks, Arabisch en Berbers

Het Rode Kruis is per direct bereikbaar voor coronavragen in het Turks, Marokkaans-Arabisch en Berbers. De hulporganisatie vindt het belangrijk er te zijn voor mensen die het Nederlands niet goed machtig zijn, zeker nu deze week de ramadan begint.

De Rode Kruis Hulplijn is bereikbaar via één van de speciale WhatsApp-nummers: 06-48158053 (Turks) of 06-48158055 (Marokkaans-Arabisch en Berbers). Daar kan men een (gesproken) bericht achterlaten. Een Rode Kruis-vrijwilliger belt dan in de eigen taal terug. De meeste mensen hebben WhatsApp, ook de eerste generatie, aldus het Rode Kruis.

Behalve voor coronavragen kan men ook terecht voor een luisterend oor, voor hulp met boodschappen doen, medicijnen ophalen of als men bezorgd is over familie in het buitenland met wie geen of moeilijk contact is. En verder ook voor vragen over hoe je veilig de ramadan kunt doorkomen.

De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch en programmamaker Sinan Can hebben filmpjes ingesproken om de doelgroep te bereiken. Marcouch wijst erop dat het voor veel moslims in de ramadan belangrijk is om samen te bidden en na zonsondergang samen te komen. “Nu moeten mensen alternatieven zoeken om contact te houden met familie en vrienden. Dat kan bijvoorbeeld door videobellen, maar voor sommigen kan het ook een eenzame periode worden.” Marcouch vraagt mensen die twijfelen of iets wel of niet kan binnen de coronamaatregelen, de hulplijn te benaderen.

Can vindt het belangrijk dat “we iedereen bereiken in dit land, of je nu wel of niet goed Nederlands spreekt”. Hij denkt daarbij ook aan de eerste generatie Marokkanen of Turken, vaak 70-plussers voor wie het juist belangrijk is dat zij de informatie goed meekrijgen.