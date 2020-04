Schouwburgen en concertgebouwen weten zich geen raad met de 1,5 metermaatregel. Ondanks dat ze de verlenging van de maatregelen zagen aankomen, maken ze zich zorgen over de komende maanden. De sluiting tot 1 mei alleen al brengt een schade van 50 miljoen euro met zich mee, zegt Gabbi Mesters, directeur van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties.

“De 1,5 meter afstand bewaren na 19 mei is voor schouwburgen en concertgebouwen heel erg ingewikkeld en zorgt voor extra financiële schade. Je kunt dan bijvoorbeeld maar een kwart tot een achtste deel van je capaciteit gebruiken”, aldus Mesters.

“Daar kan bijna geen verdienmodel tegenop, hoe creatief er ook wordt gedacht in onze sector. Podia moeten verbouwd worden, misschien moeten de prijzen dan wel omhoog en het is überhaupt de vraag of het publiek nog wel durft te komen.”

Mesters maakt zich ernstige zorgen na het uitblijven van financiële steun vanuit de gemeente én maatregelen op maat voor de sector. “Binnen nu en tien weken zit een op de drie schouwburgen of concertgebouwen in liquiditeitsproblemen”, stelt ze.

De grootste vraag is hoe schouwburgen en concertgebouwen na 19 mei kunnen renderen binnen de 1,5 metermaatschappij. De vereniging wil snel duidelijkheid in verband met lopende contracten en roept gemeenten op om met financiële steun te komen voor de gemeentelijk gefinancierde concertzalen en podia.

“Als die er niet snel komt, vallen er onherstelbare gaten in onze lokale culturele infrastructuur”, aldus Mesters.