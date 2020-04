‘Gratis songfestivalkaartjes voor Rotterdamse zorg’

De Rotterdamse gemeenteraad wil gratis songfestivalkaartjes voor Rotterdamse zorgmedewerkers. Dat is een van de randvoorwaarden waarvan de raad wil dat het college deze onderzoekt, nu de stad heeft toegezegd om in 2021 alsnog gaststad van het Eurovisiesongfestival te zijn.

De raad nam donderdag een aantal moties aan. Een daarvan was het verzoek aan het college om te onderzoeken of het mogelijk is om gratis songfestivalkaartjes te geven aan Rotterdamse zorgmedewerkers die direct betrokken waren bij de bestrijding van het coronavirus, of hen op een andere manier in het zonnetje te zetten rondom het songfestival.

Daarnaast moet het extra geld dat het verschoven songfestival kost zodanig worden ingezet dat meer Rotterdammers, en ondernemers in het bijzonder, mee kunnen profiteren van de financiële voordelen die het liedjesfestijn met zich mee zal brengen in 2021. De extra kosten voor Rotterdam bedragen 6,7 miljoen euro.

Ook verzoekt de raad het stadsbestuur er bij de NOS op aan te dringen musici en andere artiesten een eerlijke beloning te betalen volgens de Fair Practice Code, een gedragscode binnen de culturele en creatieve sector. Eerder ontstond er ophef omdat musici vonden dat jonge aankomende talenten die zich aanmeldden voor het symfonische orkest voor de finale van het songfestival een te lage vergoeding zouden krijgen.